8.18非法集結案　控方今日擬傳召首位證人出庭作供

前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案中，在赤柱監獄還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，除區諾軒及梁耀忠外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪，案件今日(19日)續審。黎智英昨向高等法院申請保釋再次被拒，他今日繼續由囚車押到西九龍法院應訊。控方今日會繼續播放現場片段，之後便會傳召第一名控方證人出庭作供。

目前受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭，他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。

控方指控當日在獲發出不反對通知書的維園集會後，黎智英、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘、區諾軒及梁耀忠，拉着橫額離開維園，李卓人則拿着咪高峰站在橫額前。他們形成隊頭，觸發集結的開始，而吳靄儀就在途中加入。

各人沿怡和街、軒尼詩道前行，期間李卓人用咪高峰叫口號，沿途亦不斷叫市民逼爆維園，而吳靄儀、梁國雄及何秀蘭則有叫口號回應。個多小時後，他們抵達遮打道行人專用區，黎智英等人放下橫額，李卓人表示這是流水式集會的終點，呼籲市民離開。

控方指出，警方及遊行上訴委員會已明確拒絕批出遊行申請，眾被告必然知道集會屬於違法，惟當日他們卻站於隊頭，帶領群眾離開維園，並指示市民行走路線，期間部分被告叫口號或演講激勵群眾，顯示他們均有份參與及組織是次未經批准集結。