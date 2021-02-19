東方日報A1：國安重犯黎智英　申保釋屢試屢敗返監倉繼續捱

官司纏身的壹傳媒黎智英，因被控違反《港區國安法》，目前被還押赤柱監獄看管，日前更因涉嫌再度違反港區國安法而在獄中被拘捕。他於去年底曾到高院申請保釋，法官李運騰一度准他以現金1,000萬港元和不得離家等多項條件保釋，但終審法官在8天後下令將他再度收押，終院早前已裁定李運騰犯錯，撤銷黎的保釋，並釐清涉國安法案件的保釋原則，要確保申請者能通過「不會繼續施行危害國家安全的行為」的門檻，才可批准保釋。黎昨天再到高院申請保釋，由港區國安法案件指定法官彭寶琴處理，法官禁止傳媒報道昨天保釋程序的內容，在聽取黎和律政司雙方的陳詞後，駁回黎的保釋申請，黎須繼續還押。

高院於昨早10時半開庭審理黎智英的保釋申請，懲教署職員在開庭前押送黎進入法庭內的犯人欄，他甫進入法庭便和數名子女和其他親友揮手打招呼，親友們亦紛紛揮手回應。黎其後向律師團隊表示擔心聽不到聆訊內容，希望律師代為向法庭申請耳機，法庭書記為黎安排，測試後黎表示：「聽到，唔該晒！」法庭中午休庭時，親友均趁黎智英被帶離犯人欄前，紛紛行到犯人欄前與黎傾談，作「近距離接觸」。

黎智英被控欺詐及違反港區國安法，黎昨天原本同時就兩項控罪，提出兩個保釋申請。不過，由於李運騰去年12月23日批准黎就該兩項控罪保釋後，律政司僅就黎在港區國安法控罪中獲准保釋向終院提出上訴，但沒有就欺詐罪的保釋提出上訴，欺詐罪的保釋因此未有被終院撤銷。黎的大律師昨天撤回就欺詐罪提出的保釋申請，並與律政司集中就黎在港區國安法控罪中應否獲准保釋向法官陳詞。

雙方於下午近5時完成陳詞，法官彭寶琴考慮片刻，決定拒絕黎智英的保釋申請，並表示稍後可能會頒下經編輯的判決理由書。黎的女兒一直坐在律師席，散庭後她轉身走到犯人欄外，和黎隔住玻璃手按手講了幾句，又失聲痛哭，其他在旁聽席的親友都欲行近犯人欄和黎談話，但被司法機構職員阻止。黎與律師團隊商討一會後，邊用雙手向家人做出心形示意。

司法機構昨天對公眾旁聽人士作出新安排，派發手帶給他們，取代以往派發有籌號的紙張。在法庭外也張貼告示，指手帶以先到先得方式派發，不得轉讓，也不准他人插隊或代為排隊。這是司法機構首次作出上述安排。

另外，「葵青社區事務關注組」兩名成員早上到高院外示威。成員批評，黎智英等人不斷挑戰國安法的底線，嚴重擾亂香港治安，涉嫌與外國勢力互相勾結，對國家造成嚴重威脅，他們又舉起「漢奸、人渣」、「重判漢奸黎智英」等橫額。有市民到場舉起橫額，高呼「嚴懲漢奸黎智英，國安立法一鋪清」，斥黎在港區國安法實施後，仍請求境外機構及人員對香港進行制裁及其他敵對行動，要求法庭依法追究其違法行為。

案件編號：HCCP 727,738/2020

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