你要知：食甜品炸物好開心？　營養師：長期進食加重抑鬱

過年期間或會吃多了賀年食物，但吃完後有否覺得心情變得鬱悶？除了擔心健康體重等「心理因素」，原來食物中的成分也確實會影響情緒變化。就由認可營養師黎欣琦為大家拆解當中原因。

黎表示食物裏面有不同營養素，部分營養可製造能穩定情緒的物質。「例如香蕉含有色氨酸，能作為天然的神經鬆弛劑，幫助身體製造血清素，達到心情放鬆及紓壓的效果。另外豐富蛋白質食物中含有酪氨酸，能製造多巴胺幫助興奮及開心的資訊傳遞至大腦。」

至於食甜品會否令人快樂？黎表示甜品中的碳水化合物會令血糖上升，會令人產生開心興奮的感覺，不過黎補充指，「當血糖下降時，情緒會變得比較不穩定。」另外黎亦建議要避免高脂、油炸食物，「長期進食薯片、炸雞翼等食物，容易引起身體炎症問題，除了會加重抑鬱的症狀，亦會破壞多巴胺的合成，令情緒變差。」

想食得開心並不難，黎表示均衡飲食，多吃蔬果及攝取優質蛋白質，便能幫助身體製造快樂賀爾蒙，改善情緒。「雞肉、低脂芝士、黃豆等食物能令身體吸收更多酪氨酸，三文魚內的Omega-3脂肪酸亦可幫助改善情緒，降低患上抑鬱症的風險。」最後黎推介一款簡單食譜，用煙三文魚、低脂芝士、番茄、生菜及全麥方包製成三文治，在家也可以輕鬆自製「開心食物」。