Dr.東：粉瘤並非粉刺或暗瘡　微創手術癒合快傷口小

皮膚問題可大可小，俗稱為「粉瘤」的表皮囊腫十分常見，這種呈圓形、有凸狀，會流出分泌物的皮膚問題，不少人誤以為是粉刺或暗瘡，因而延誤治療，到囊腫變大時，只能做手術移除，傷口可能更大，而傳統手術一般傷口較大，會留下明顯疤痕，但微創手術則大大降低影響，既能將囊腫的包膜移除，過程亦只需20至30分鐘，有研究更發現，超過95%患者做過一次微創就可徹底消除「粉瘤」。

外科專科醫生陳東飛表示，「粉瘤」是表皮層細胞沉入了真皮層，令分泌物無法流出而形成囊腫，因此被稱為表皮囊腫。由於表皮囊腫的分泌物與粉刺相似，故一直被人稱為「粉瘤」。「粉瘤」十分常見，一般亦不痛不癢，觸摸時感覺呈圓形，中間或有小孔，就是表皮層深入了真皮層的源頭。陳表示，「粉瘤」的成因包括患者皮膚創傷，傷口癒合時有細菌感染而引致。

陳指，有醫生或會誤診「粉瘤」是脂肪瘤，「可能會畀咗病人一個假的信心，誤以為是一個脂肪瘤，不會發炎。」陳續指，有些人的「粉瘤」會因細菌感染而發炎，他不建議患者自行將分泌物擠出，因有時在囊腫裡擠破分泌物，有機會令傷口發炎，令皮膚紅腫、痕癢，甚至愈變愈大。

由於現時沒有藥物可以治療「粉瘤」，傳統手術為免在過程中令「粉瘤」破裂，會開刀移除整個囊腫，將表皮、囊腫包膜及分泌物一併移除。陳補充指，部分患者的囊腫大，或曾經爆裂，最終切除後的傷口可能比原本的囊腫更大。

一名年約40歲的男患者曾向普通科醫生求診，當時以為是一粒脂肪瘤，由於位置在膊頭，若以手術清除後疤痕會很大，而有關位置亦沒有癢及痛，故未有作進一步治療。該名男士其後向陳求診，當時已拖延了數年，而且囊腫愈來愈大及有痛感。

為減低皮膚創傷，陳當時為他進行了微創手術。採用微創的患者需局部麻醉，並會以二氧化碳激光在囊腫表皮位置開一個約2至3毫米的洞，將囊腫內的分泌物擠出來，再以儀器將整個囊腫的包膜取走，過程約為半小時。陳表示，傷口愈小，復元時間愈短，患者出現疤痕甚或發展成「蟹足腫」的機會就更小；而做微創手術與傳統手術的復發率相若。

一般病人在完成手術後都可以隨即回復正常生活，而他亦會建議病人在術後約一周復診，以了解有否包膜殘餘。「粉瘤」屬良性皮膚病，而用上述微創方式，復發率只有3%至5%，而復發後都可以再做手術切除。

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