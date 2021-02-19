連鎖肉菜店月內3度遇竊　失200元銀頭

一間連鎖肉菜店月內3度遇竊。今日(19日)清晨6時許，西環卑路乍街7至11號分店，一名女職員返回上址開舖時，發現透明捲閘被撬毀，店內有被搜掠痕迹，懷疑遭賊人爆竊，於是報警求助。警方接報到場，負責人經點算後，發現失去約200港元的銀頭。警員查看「天眼」片段，經初步調查後，把案件列「爆竊」，交西區警區刑事調查隊跟進。

本月13日，該連鎖肉菜店在葵涌盛芳街44號的分店，職員返店準備開舖時，發現透明膠閘被撬開捲上，放置在店內的夾萬不翼而飛，相信遭竊賊「光顧」，損失約6,000港元現金，警員其後翻查「天眼」片段調查，相信案發時有4名年約20歲賊人潛入店內，得手後登上一輛接應車輛逃去。案件列作爆竊，交由葵青警區刑事調查隊跟進，正追緝賊人歸案。

另外本月2日，長沙灣順寧道283至297號的分店，姓陳（59歲）男職員返回準備開舖營業之際，赫見鐵閘鎖頭被撬毀，內有被搜掠痕迹，店內夾萬也不翼而飛，相信遭賊人抬走，經初步點算，損失7.5萬港元現金。警方正翻看有關「天眼」片段，追查賊人下落，案件由深水埗警區刑事調查隊跟進。