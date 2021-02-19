梨木樹邨4長者街頭賭博犯聚被捕　12人收告票

新冠肺炎疫情逾一年仍未止息，不法分子無視風險繼續開設賭檔播毒。荃灣警區特別職務隊探員根據線報及經深入調查後，昨日（18日）下午約6時於梨木樹邨一個休憩處進行打擊街頭賭博行動，行動中人員共拘捕3名本地男子及1名本地女子，年齡介乎66至87歲，探員以「在賭場以外任何場所或在街道上進行的賭博」拘捕涉事男女，並檢獲一副紙牌牌九及小量現金。

該4名被捕男女及現場8名年齡介乎26至78歲的本地男子亦違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方已向他們發出定額罰款告票。

新冠肺炎疫情持續一年多，不但「清零」無期，第4波疫情更愈演愈烈，當中源於有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款5百萬元及監禁7年。任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪；一經定罪，最高可處罰款為3萬元及監禁9個月。市民切勿以身試法。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。