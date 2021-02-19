梁家榮提前解約　民政事務局副秘書長李百全空降任廣播處長

民政事務局副秘書長李百全空降出任廣播處長，接替離任的梁家榮，由下月1日起履新。

政府今日(19日)宣布，政府與梁家榮的聘任合約原於本年8月屆滿，經雙方同意後提前解約，又指政府較早前曾就廣播處長的空缺進行公開招聘，但未能物色到合適人選。政府會繼續致力培育港台內部的人才，以便透過既定機制填補部門的高層職位。

公務員事務局局長聶德權表示，李百全是資深的政務官，具備出色的領導和管理才能，相信他能在新的工作崗位上發揮所長，帶領香港電台面對未來的挑戰，為市民提供專業及優質的服務，而作為廣播處長，李將會致力確保香港電台全面履行《香港電台約章》。

李百全於1990年8月加入政務職系後，於2019年四月晉升為首長級乙一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括前憲制事務科、前政務總署、前公務員事務科、衞生署、保安局、前教育統籌局、前教育署、民政事務總署、財經事務及庫務局及行政長官辦公室。他於2009年9月至2013年6月出任公務及司法人員薪俸及服務條件諮詢委員會聯合秘書處秘書長，於2013年7月至2017年7月出任民政事務總署副署長，並從2017年7月起出任民政事務局副秘書長。

至於離任的梁家榮，自2015年8月7日出任廣播處長，之前在不同傳媒機構任職記者、編輯、新聞部主管及管理層，包括電視廣播有限公司、經濟日報出版社及亞洲電視有限公司。梁家榮向港台員工發信，指共事5年半，現在是時間告別。「同舟相隨五載半，激流蕩；相濡相忘，銘感五內。」