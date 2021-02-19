院舍籲政府派員解釋疫苗資訊　工會憂員工失自主權

新冠疫苗即將到港，院舍長者及職員是最優先接種群組，政府亦會先安排10間規模較大的安老或殘疾院舍，上門為院友接種疫苗。安老服務協會主席陳志育表示，大部分家屬關注疫苗安全性及副作用，由於安老院舍院友平均年齡達83歲，大部分體弱且有長期病患，如果接種復星及BioNTech的「復必泰」疫苗，需要醫生評估，院舍又需處理冷藏及稀釋等複雜程序，認為不會有太多院友接種該款疫苗，科興疫苗將較適合大規模接種。

陳志育指，政府下星期會去信徵求院友及家屬意向及同意，最快本月底可開始接種疫苗，3月才能處理大規模院舍接種。他旗下的安老院會亦會申請參與，希望在安全情況下盡快接種，以盡快恢復探訪或容許家人帶院友外出，惟他指現時疫苗資訊非常複雜，院友與家屬及院舍負責人未必能理解，建議政府派專業團隊解釋清楚。

社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南則表示，關注院舍員工是否有絕對自主權，決定接種疫苗與否。他指早前曾向部分院舍員工了解意願，不少受訪者擔心疫苗的副作用，或疫苗的來源地。曾又指，相信院舍負責人期望員工接種疫苗，工會已就此向社署發信，要求署方呼籲院舍容許員工自主決定接種安排，並不牽涉懲處，但曾擔心，員工議價能力低，若院舍負責人要求員工接種疫苗才能上班，相信員工也只能接種。

至於當局公布會先安排為10間規模較大的安老院舍安排外展接種疫苗，曾紀南指正向相關院舍員工查詢他們的意向，並相信院舍會在長者或長者家人知情下，才會為長者接種。