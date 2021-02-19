迪士尼樂園重開預約爆滿　粉絲難掩興奮無心睡眠

第4波疫情襲港後，兩大主題樂園自去年12月起相繼封園，闊別近3個月後，香港迪士尼樂園於今早(19日)終於重開。園方因應政府防疫規例，要求入園人士先到網上預約登記個人資料，不少日子預約亦已爆滿。樂園重開一刻，排隊入園隊伍發出熱烈掌聲和歡呼聲，有迪士尼迷更身穿親自設計冰雪奇緣角色「Olaf」服飾入園，稱昨晚(18日)已「興奮到瞓唔着」；亦有市民將女兒裝扮如小公主，興奮之情表露無遺。

排隊等候入場的嚴同學指，為慶祝樂園重開，親自設計一套「Olaf」服裝，並帶來3隻冰雪奇緣玩偶一起拍照。難掩期待之情的他笑說「尋晚興奮到瞓唔着，成凌晨3點幾先瞓到」，指自己昨天特地到樂園外圍視察環境，今天早上提早7時左右起床準備入園。

「廿四孝父親」梁先生指，以往入園亦曾為小朋友裝扮，由於樂園重開值得紀念，今日特地請假陪女兒入園遊玩。其女兒則露出靦腆笑容，表示對樂園重開感非常開心，最期待的表演是「魔法書房」。被問及有否安裝「安心出行」應用程式，梁先生則表示對個人資料外洩風險有顧慮，但「政府需要惟有配合」，大感無奈。

園內餐廳要求掃描「安心出行」應用程式二維碼或登記資料才可堂食，有食客於餐廳外擾攘近10分鐘，直斥麻煩，「叫林鄭取消啲咁嘅無聊嘢」。食客莊先生使用園方的網上表格登記資料，但指手續太多，感到不便。

園方已採用網上預約制度，由於入園人士已於網上登記個人資料，入口處少見有人用「安心出行」應用程式掃描二維碼，惟入園人士於園內餐廳用餐時，則需重新掃描或用園方提供的網上表格進行登記。由於大部分兒童無智能手機，故園內餐廳推薦家庭賓客使用園方的網上表格，方便一家人一併登記。