長者數據不足仍列優先接種　聶德權死撐：唔代表唔得

港府昨日(18日)急就章式敲定科興疫苗在港使用，並公布5個優先接種群組，包括60歲以上長者，惟科興提交的資料中承認疫苗對60歲以上群體效力證據不充分，令長者隨時成為「白老鼠」。公務員事務局局長聶德權今早(19日)在電台節目稱，已參考科學委員會建議優先接種的組別，下周亦會發信予安老院舍徵詢接種意願，強調會等待委員會的建議才落實計劃，而非一早講定長者要接種科興疫苗。

他表示，科興疫苗適用於18歲以上人士，其他地方亦有長者及高齡長者接種，即使科興三期臨床數據中長者人數不足存在局限，但亦不代表不能接種，現場會有醫護人員判斷。

問到政府搶先公布優先接種組別，會否對科學委員會開會造成壓力，聶稱委員會是獨立專業意見，不會感到壓力，又指在全球疫情大流行下，會判斷疫苗接種在長者的效應是否大於風險，但強調「無嘢係零風險」，亦相信專家會按專業來作出相關判斷及建議。

對於5大優先組別未有包括長期病患者，聶指當局在平衡高風險、易感染體弱長者及維持公共服務必須人員後定出組別，會在接種計劃開始1個月後檢視，有需要可以盡快開放非長者的長期病患者接種。他補充指，科興疫苗主要透過5間疫苗接種中心及過千間私家醫生診所接種，大型接種中心每天提供2000至2500針，而接種中心需要網上預約。