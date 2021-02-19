港台節目偏頗近年多次被警告　年花10億被轟「大花筒」

劣迹斑斑的香港電台（港台）過去一直被批立場偏頗，年花10億港元公帑製作節目亦不時被轟「大花筒」。至近年港台更多次被裁定違反廣播機構節目守則，在2019至20年度及2020至21年度期間，通訊事務管理局便裁定了7宗有關港台節目的投訴個案成立，並發出至少1個嚴重警告及3個警告。

港台去年初播放的其中3集《頭條新聞》電視節目中的「驚方訊息」及「驚訊」環節，涉污衊和侮辱警務人員，通訊事務管理局就此接獲44宗投訴，最終裁定節目內的描繪具有污衊或侮辱警務人員作為一個社會群體的效果，亦有部分片段令人覺得某警員說謊和製造假新聞，導致他聲譽受損，違反《電視節目守則》的規定，向港台發出強烈勸喻。

就港台的節目多次被局方發出警告，行政長官林鄭月娥本月亦曾強調認同港台極有需要改善，批評港台2年間被通訊事務管理局發出1個嚴重警告及3個警告是「難以接受」。

港台的花費亦經常為人詬病，該台因採訪修例風波預算超支500萬港元，曾要求政府增撥經費，惹來議員猛烈批評。而審計署2018年甚至曾發表報告公開批評，港台為教育局製作的教育電視節目及視像資源每年耗資逾3,000萬港元，質疑成本過高。

而於2014年亦曾力推興建港台新廣播大樓而闖關立法會，惟遭議員炮轟大樓造價過高、成本效益欠奉而強烈反對，即使其後曾降低造價，計劃最終仍是胎死腹中。