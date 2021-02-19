檢討報告斥港台處理投訴欠透明　編輯問責機制有缺失

檢討香港電台管治及管理的專責小組(下稱專責小組)自去年7月展開工作，商務及經濟發展局今早(19日)發表檢討報告，指港台欠缺清晰的編輯問責制度，編輯決定主要由個別製作人員或節目單位主管按個人判斷而作出、又指有關編輯投訴的處理機制欠缺透明度及客觀性，主管級人員或高級管理層欠缺有效監察及參與、一直沒有按《香港電台約章》的規定就關於編輯方針、節目標準及質素主動向顧問委員會徵求意見。而在檢討報告公布前一刻，政府突宣布原於今年8月才約滿的廣播處長梁家榮，已與政府商討並同意提前解約。

專責小組在報告建議，港台應按《約章》規定，加強編輯管理制度及投訴處理機制，並提出多項建議，包括通過聘用內部立及外間獨立評審員推行編輯培訓、改善投訴處理機制以確保客觀及持平等。

報告又提到，港台沒有清楚界定及妥為記錄的編輯流程，未有清楚劃分涉及內容製作過程中不同階段的人的角色和責任，上級人員大多在工作期間以口頭方式給予指示和指引，雖然有「上報」和「必須上報」機制處理有爭議的編輯，但大多以口頭溝通方式運作，亦沒有規定在製作前、期間和後或廣播前徵詢高層管理人員意見，或徵求法律意見要有書面記錄，總編輯及高層管理人員在節目製作過程中一直處於被動位置，重要的編輯決定亦沒有書面記載，更斥廣播處長似乎沒有一如《約章》要求就港台節目編輯原則和節目質素等，向顧問委員會徵求意見。他們亦批評，港台對編輯的培訓不夠重視，沒有更新在港台內聯網有關編輯議題的參考材料，亦沒有分析和組織。

關於處理投訴方面，專責小組批評港台現行處理節目相關投訴的機制有缺陷，包括港台的投訴渠道透明度不足，亦沒有解釋如何處理投訴，也沒有提到公眾可向通訊局提出投訴、「節目相關」的投訴分類太廣泛和太寬鬆，未能分辨哪些與編輯有關、現行機制不論投訴性質或嚴重程度，均容許由被投訴節目的同一個負責製作人員或單位進行調查、公眾回應電子登記冊功能有限，在行政方面的操作程序繁瑣，只產生基本統計數字摘要、機構傳訊及節目標準組總監向高級管理層簡報港台收到的公眾回應的每月摘要，未有任何有關投訴成立個案的跟進行動資料，只有回應種類和回應渠道劃分的統計數字、向顧委會提交的書面投訴匯報不包括所有針對港台節目編輯原則、節目標準及質素的投訴、周年報告只提供表面的數字及數據、以及欠缺嚴格程序處理由通訊局轉介的公眾投訴。

專責小組建議，港台應緊急制定穩健和透明的編輯流程及必須上報制度，在每個編輯層級有清楚界定的編輯責任和問責性，強調總編輯在制度中的決策角色，亦建議應把其系統及機制與其他海外的公共廣播機構作比較、亦認為廣播處長應與顧委會建立更積極及合作夥伴關係，就關乎港台節目編輯方針等事宜的公眾投訴提供意見、建議投訴程序及個案調查結果應在港台網站及其他平台的當眼位置刊載、應在編輯流程加入風險管理，培養所有員工的風險管理文化。