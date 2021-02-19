健身中心曾涉施壓使智障漢簽約　遭事主父入稟申請清盤

前年遭消費者委員會點名譴責、現已停業的健身中心Legend Fight & Fitness銅鑼灣店，之前用FFG Plus名稱經營期間，涉嫌透過不當手段迫使一名中度智障和患自閉症的男子簽署會籍和私人教練合約，因而於去年被男子的家人入稟索償。昨日（18日）該健身中心的經營公司再被男子的家人入稟高院原訟庭，申請將公司清盤。司法機構已排期在今年5月26日審理這宗清盤呈請。

被申請清盤的公司為CWB168 Limited，前稱Fight Factory Gym (Causeway Bay) Limited，並先後以Legend Fight & Fitness及FFG Plus的名稱經營業務。至於呈請人則姓張（譯音），由其父親代表他提出今次清盤呈請。

呈請人父親在去年5月曾向區域法院入稟，指呈請人為精神無行為能力人士，於2017年11月跟上述公司簽署2年會籍合約。呈請人父親知悉後帶同兒子的醫生證明上門交涉，公司當時同意縮短合約及退回部分款項，但後來又以騷擾及威嚇手法迫呈請人再簽約。呈請人父親指公司觸反《商品說明條例》所指的「具威嚇性的營業行為」，要求法庭宣布呈請人所簽的合約無效，並索償7萬港元。不過這宗區院訴訟至今仍未有判決。