醫護工會促杯葛「安心出行」　醫管局勸停　創科局斥誤導

政府昨(18日)起放寬食肆晚市堂食至晚上10時，但要求顧客須透過「安心出行」應用程式或登記個人資料。醫護工會「醫管局員工陣線」昨日下午到旺角擺設街站及派發傳單，呼籲市民杯葛「安心出行」，以對抗政府監控系統及保障個人私隱，今(19日)遭創新及科技局不點名批評，指有組織打着醫護旗號，就「安心出行」程式，向公眾發布失實資訊、誤導公眾及擾亂抗疫工作。醫院管理局亦就事件表示絕不認同，呼籲有關醫護停止發布有關程式的失實資訊，以免誤導市民。

「醫管局員工陣線」表示，未來數天會繼續在各區擺設街站，呼籲更多市民杯葛「安心出行」。工會批評，政府表面上以防疫為由，強制市民使用「安心出行」，目的卻不是防疫，而是監控港人的一舉一動。工會又指，有市民聽取其呼籲後，決定從電話中刪除有關應用程式。

創科局表示，「安心出行」應用程式毋須用戶登記，無追蹤功能，亦不會備存用戶資料到任何政府或其他系統。有關比對和提示功能只會在程式內進行，個人行蹤不會外洩，絕不構成私隱風險。程式亦已通過獨立第三方進行的保安風險評估及審計和個人私隱影響評估，批評有關醫護組織發布失實資訊，對其行為表示憤怒。

醫管局則指，當局一直切實執行相關措施，亦鼓勵市民、病人及醫護人員作出配合。當局又相信，在保障私隱的大前提下，市民透過「安心出行」自行記錄出入公共場所的資料，有助防止病毒傳播及進行接觸追蹤，市民亦可透過有關紀錄得知相關風險。