遇襲警長認人證供成疑　涉掟雪糕筒襲警男文員脫罪

男文員被指前年11月11日全港「大三罷」當天，在中環向一名警長擲「雪糕筒」，他早前否認襲警罪受審，今日（19日）在東區法院獲裁定罪名不成立，當庭釋放。裁判官崔美霞表示，案中爭議點在於被告是否施襲者，但警員觀察到案發經過僅1至2秒，現場又有其他人跟被告同穿着灰色上衣，法庭未能穩妥依賴警員的認人證供，遂裁定被告罪脫。

27歲男文員李浩民被控於2019年11月11日，在中環畢打街會德豐大廈外，襲擊執行職責的警長蔡華麟。

據蔡華麟的證供，當日被告向他擲雪糕筒，他遂展開追截，約10秒後在兩名同僚協助下將被告制服。蔡是案中唯一目睹被告擲雪糕筒的人，他聲稱被告施襲後，其視線沒受阻也沒離開過被告，故肯定沒「拉錯人」。

但裁判官指，被告當日身穿無特徵的灰色上衣，現場亦有其他人同樣身穿灰色衫，蔡稱觀察到被告1至2秒後，被告便在人群中穿插逃走，法庭對於蔡堅稱其視線沒受阻感到懷疑。而蔡跟另一警員的證供亦存在矛盾，例如蔡稱現場約有20人，同僚就稱現場約有100至150人，而片段則顯示現場人多眾多。簡言之，法庭未能依賴蔡辨認被告之證供，控方未能在毫無合理疑點下舉證，遂裁定被告罪名不成立。