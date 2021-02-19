寶馬山行人通道斥資逾7億料耗6年　議員批進度慢造價高

政府早前落實興建寶馬山行人通道系統，本月初開始招標。立法會交通事務委員會今日(19日)召開會議討論相關工程。當局表示，系統將分為4個路段，斥資7億6680萬，包括由港鐵承擔的部分造價。通過立法會後，工程將於今年第4季展開，預計約在6年內分階段完成。多名議員斥政府發展進度緩慢，且造價極高，促請當局加快進度，並審視招標制度。

議員潘兆平認爲，計劃雖然有8個工程，但需要6年時間完成，質疑是否需要如此長時間。路政署助理署長(發展)伍展鴻表示，大部分工程預計於4年內完成，餘下小部分工程，包括連接炮台山地鐵站的工程，將需要額外2年。因爲英皇道及炮台山站都相當繁忙，工程人員不能使用爆破的方法，只能以人手、小型機器挖掘，所以需要較長時間。工程會分階段進行，並逐步開放使用。

議員邵家輝斥行人通道系統發展進度太慢，從2009年開始研究至今，已經花了十多年時間，且寶馬山上有10多間學校，導致經常塞車，行人通道的確有迫切性。運輸及房屋局首席助理秘書長(運輸)林玉婷表示，由於工程規模龐大、於斜坡上進行工程相對複雜，因此要處理各種技術、土地業權問題，而且地區人士也有不同意見，需時處理。林表示當局會嘗試與不同持份者溝通，希望有助加快推展進度。

議員陸頌雄批評現行招標制度一早公開標價，「底牌比晒人哋睇」，難以獲得具競爭力的價錢，導致工程造價極高。他認爲應先有招標價，再向財委會申請撥款。議員郭偉強也批評「在市民心中你已經超晒支」。