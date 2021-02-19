牛池灣擬建逾5000住宅　組織向城規會交意見書憂交通難負荷

九龍建業就牛池灣前聖若瑟安老院重建項目，向城市規劃委員會提交最新發展計劃，擬大幅增加單位量至5,005伙，較2006年獲批方案勁增1.36倍。事件引起當區組織的關注，認為會對原來已非常擠迫的牛池灣社區造成負面影響，今日(19日)到城規會遞交意見書。

黃大仙社區主任譚美普表示對計劃關注和憂慮，指牛池灣社區包括牛池灣鄉、坪石邨、彩虹邨、和彩雲邨，若再加上延伸興建的彩輝邨、彩德邨、彩興苑，所佔範圍已橫跨黃大仙和觀塘，人口接近15萬。但該區的交通仍主要依靠(新)清水灣道和彩虹地鐵站，運輸壓力沉重，若在交通中樞位置再增加約1.5萬人口，恐會令原已「塞到九彩」的交通狀況更加惡劣。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪建議，城規會可向公眾披露申請方及運輸署所有交通評估的資料及配套計劃，並建議當局在申請地段興建公共交通交匯處或公共運輸綜合設施，轉移現時牛池灣街市對出的巴士/ 小巴站，騰出寶貴的路面空間，並要求在發展該區的過程中盡可能增加社區設施和服務、興建新道路和鐵路，活化路面交通。