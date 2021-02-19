前港腳卓耀國偕女友涉淋紅油收數　或涉另外13案獲保釋候查

前港腳卓耀國涉偕女友淋紅油收數，日前被警方拘捕。卓與女友暫被控共3項刑事毀壞罪，二人今日(19日)由警方押解到東區法院提堂，暫毋須答辯。控方披露他們另涉13宗同類刑事案件，但不反對他們保釋，二人各獲准以5000港元保釋，案件押後至3月19日再訊，等候警方進一步調查，包括翻查閉路電視錄影。

兩名被告分別是26歲報稱無業的卓耀國，及其女友、即18歲報稱美甲師的歐陽倩瑩。卓為港足甲組球隊黃大仙現役球員，於去年11月參與兩場本地足球比賽，常有欠債傳聞，球壇上更有「壞孩子」稱號。

兩被告被控於今年2月16日在華富邨華景樓某單位，及於今年2月2日在石排灣邨碧朗樓某單位，無合法辯解，分別損壞屬於吳均森及張翠珊的鐵閘及木門，使其染上紅色油漆，意圖損壞有關財產或罔顧有關財產會否被損壞。卓耀國另被控於今年2月10日在利東邨東平樓某單位，損壞屬於文映荷的鐵閘及木門，使其染上紅色油漆。

二人獲准以5000港元保釋，保釋期間不得離境，不得踏足案發現場，並須每周兩次到警署報到。