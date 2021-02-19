物業訴訟上訴申請法援被拒　羅允彤提司法覆核

因殘酷虐打印傭Erwiana、於2015年2月被判監6年的女僱主羅允彤，於昨日（18日）入稟高院原訟庭提出司法覆核，表示她為一宗涉及她住所的物業訴訟申請法援被拒，於是向高院聆案官上訴，結果又被駁回。她質疑聆案官的判決有法律錯誤，因此要求原訟庭將之推翻。

本案申請人羅允彤在2015年4月，被區域法院裁定要對Erwiana負起民事賠償責任。之後羅在同年7月，聲稱將她持有的將軍澳住所一半業權，轉讓予她的丈夫。至2017年12月，區院判定賠償金額超過80萬港元。同月高院原訟庭則裁定業權轉讓無效。

在轉讓業權案未有判決前，羅允彤的丈夫又在2017年11月提出另一宗訴訟，聲稱羅欠他逾300萬港元，因此向將軍澳物業「落釘」，向高院申請押記令。此押記令在羅不抗辯下於2018年4月由高院聆案官落實。Erwiana在一個月後知悉此事，遂向高院原訟庭要求加入案件及要求撤銷押記令。結果原訟庭在2019年12月接納Erwiana的申請，將押記令撤銷。

羅允彤稱她擬就2019年12月的原訟庭判決申請上訴，並為此申請法援，但被法援署署長拒絕。她就署長的決定向高院聆案官上訴，結果亦在去年11月遭駁回。申請人現指，聆案官並無正確理解其論點，錯誤地裁定她的上訴並無勝算。申請人因此要求原訟庭，將聆案官駁回其法援上訴的判決撤銷。