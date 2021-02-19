逾6成受訪婦女無定期接受婦科檢查　工會倡提供婦科醫療券

本港生活指數高企，醫療服務費用昂貴，令許多婦女對身體或婦科檢查卻步。有工會上月初進行一項調查，了解現時本港婦女對接受婦科檢查之習慣及收集相關意見，發現高達63%受訪婦女沒有定期接受婦科檢查的習慣，情況令人擔憂，因此促請政府盡快落實為本港年屆40歲及以上之婦女，每年提供不少於2,000港元婦科醫療券，以收「預防勝於治療」之效。

工聯會婦女事務委員會於上月期間進行「了解現時本港婦女接受婦科檢查習慣」問卷調查，成功收回共1,164份回覆，當中1,110份為有效回應，結果發現63%受訪者表示沒有定期接受婦科檢查的習慣，不檢查的主因中以檢查費用太貴居首，佔63.4%、其次為公餘時間要照顧家庭，無時間接受檢查，佔24.3%、第3位原因是經常忘記，佔23%、認為沒有需要則以15.7%排名第4大原因。

多達95.3%受訪者表示，若政府加強資助的話，將有助提高她們接受婦科檢查的意欲。而有定期接受婦科檢查的受訪者有411位，當中有149份回應表示，她們透過婦科檢查發現患上婦科疾病，約佔30%。

工聯會婦委主任梁頌恩指出，問卷調查結果明顯可見本港婦女主要因為昂貴的醫療檢查費用而拒絕接受婦科檢查，亦反映大部分婦女以少於2,000港元進行婦科檢查。她續指，若政府每年提供婦科檢查醫療券，將有助提高婦女接受婦科檢查的意欲，亦可作宣傳媒介，令婦女選擇檢查服務時有更多選擇，長遠更能減輕本港家庭及本港醫療體系相關醫療負擔。

工聯會婦委副主任李煒敏則表示，調查中普遍受訪者亦認為特區政府沒有提供足夠婦科檢查資訊，可見特區政府在相關宣傳及教育正確婦科保健觀念工作上，明顯不足，認為政府應更加積極推動正確婦科保健教育，令更多本港婦女受惠。