東鐵線新信號系統再出事　誤報距離險釀衝燈　車長斥恐怖

啟用不足2周的東鐵線新信號系統接連出事！東鐵線連日傳出信號系統誤判列車與燈號距離，東網再接獲消息，指近日有車長以半自動模式駕駛一列東鐵線列車，駛經落馬洲站與上水站之間的洲頭隧道時，明明有關燈號已近在眼前、目測不足10米距離，系統卻疑出錯，顯示成距離逾400米。有車長指若跟隨系統駕駛，必然會衝燈，直言「（新）系統太恐怖了！」東網正向港鐵查詢。

為配合沙中線下的東鐵線延伸過海，港鐵本月初已更換東鐵線新信號系統，並陸續加入9卡列車與現有的12卡列車作「混合跑」。新系統啟用後差評連連、問題不斷，繼早前傳出一晚出現「假衝燈」近20次、緊急停車指示器故障外，近日亦多次傳出系統會誤判距離的消息。

有東鐵線車長向東網透露，指一列東鐵線列車深夜駛經洲頭隧道時，險釀「真衝燈」事故。據悉，車長當時以半自動模式駕駛列車，並在相關燈號前、目測只有10米位置停定，惟屏幕上顯示的距離竟有逾400米，足足誤判接近2組9卡列車的距離。車長稱若跟從系統顯示駕駛，必然會衝過相關燈號，直言新系統「太恐怖」。

事實上，東鐵線昨(18日)亦有消息指本月14日當日發生同類事件，系統疑出現遲緩，僅10米距離卻顯示成100米。工會回應事件時，指東鐵線近日意外匯報比未換新信號系統前高出幾倍，車長及維修人員倍感壓力，擔心系統出事自己要「食死貓」。

新信號系統由測試到啟用已頻頻發生意外，包括去年5月發生有列車在車務控制中心顯示屏「失蹤」，其後更發生「入錯線」事件，港鐵一度在啟用前夕臨門煞停計劃。系統啟用至今仍傳出多宗事故，如啟用首日即因信號系統問題而出現延誤、新列車停電等，以及多次「假衝燈」事件。