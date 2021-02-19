新設價值觀教育委員會檢討課程　擬推中華文化

學校課程檢討專責小組去年建議學校優先加強價值觀教育，以回應公眾期望。課程發展議會最近成立價值觀教育常務委員會，負責建議及檢討相關課程政策，提倡新課程措施，以及確保中小學價值觀教育的整體課程發展方向。委員會主席由華潤集團粵港澳大灣區辦公室主任兼秘書長李浩然出任，他2017年參與撰寫的基本法教材，將中央人民政府和香港特區政府的關係，比喻為校長和班主任，引起爭議。

委員會共有19人，主席李浩然是清華大學法學博士，主攻《基本法》研究。經驗包括基本法推廣督導委員會非官方委員、全國港澳研究會理事、粵港澳教育專業委員會副主任委員、團結香港基金副總幹事、貴州省息烽縣人民政府縣長助理等。他曾參與撰寫教育局名為《明法達義》的《基本法》教材，該教材中有影片以校長和班主任比喻中央人民政府與香港特區政府的關係，稱「由邊位老師出任班主任，係由校長決定」，引起社會爭議。

教育局有兩人出任當然委員、一人出任秘書。其他委員包括包括福建中學附屬學校校長徐區懿華、香港教育工作者聯會黃楚標中學校長許振隆、香港菁英會副司庫梁思韻、聖公會教省秘書長管浩鳴等。

委員會於1月15日舉行第一次視像會議，委員就教育局提供的價值觀教育資源及支援提出意見，包括加入新主題及作進一步推廣，並收集意見及檢視成效。委員亦備悉及討論草擬的《價值觀教育課程架構》，包括結合中華傳統文化或價值觀元素、如何進行評估、釐清相關迷思，以助持份者了解價值觀教育的理念及推行策略。委員會將於2月23日舉行第二次視像會議，討論《價值觀教育課程架構》(初稿) 修訂、教育局支援學校價值觀教育的網上學與教資源等。

學校課程檢討專責小組去年建議學校加強生命教育和德育、公民及國民教育，以回應公眾期望。小組認為，現時以全面和綜合模式推展不同範疇的價值觀教育依然適合，因此建議教育局更新2008年公布的《德育及公民教育課程架構》，以加深學生對國家的認識、學會尊重不同意見、熱愛和平和尊重法治等。