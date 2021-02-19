反修例案被告遭覆核刑期　遲遲未申請法援　官警告勿拖延

兩名涉及反修例案件被判社會服務令的被告，均遭到律政司要求作刑期覆核，惟上訴庭發現二人遲遲未有申請法援或委派律師，故今早（19日）開庭傳召他們作詢問，他們均表示因種種原因故延遲了申請法援。上訴庭法官彭偉昌警告指「事態嚴重，唔可以懶懶閒」，強調「案件處理越快越好，對任何一方都好…唔好諗住拖，對你一啲好處都無」，着二人與法律援助署保持溝通，盡快處理聘請律師的事宜，並將案分別排期於3月18日上午及下午處理。

兩名被告分別是潘榕偉及一名16歲周姓男生。潘以「金正恩」為網名，在網上呼籲他人包圍新屋嶺，被裁定煽惑他人參與非法集結罪成，被判160小時社會服務令；而周則與他人刑毀新城市廣場一間飲品店，承認刑毀罪被判200小時社會服務令。二人今早均有到庭，而法援署亦有派員向法官解釋他申請法援的進度。

律政司一方指，早於去年12月已先後就兩案向法庭提出刑期覆核，兩名被告則於今年1月才收到正式通知上訴庭將處理案件，但二人一直沒有表示，直理本月17日周才正式入紙申請法援，潘更至今仍未作申請。

周確認他於1月14日收到法援署信件，但他誤會了以為只是通知他聆訊日期，直至近期才得知要自己提出申請，故於兩日前才正式申請，法援署亦已回覆應該會批出法援。潘則稱雖然律政司與法援署早於12月已向他發信，但他沒有看信箱，到至1月8日警方找他後，他又因不見銀包及租單未能向法援署提供租金證明，故一直沒有申請，直至最近才獲補發租單故會立刻去辦理。