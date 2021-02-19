大灣區發展未到位　文化創意產業北上遇困難

港府近年積極推動港人到粵港澳大灣區發展，惟相關配套未到位，為市民和業界帶來不少問題。有政黨今早(19日)舉辦「粵港澳大灣區文化創意產業發展」圓桌會議，有業內人士反映三地政府在文化創意產業上溝通、協作不足，行政程序繁複且標準不一，加上廣東省內各城市之間仍未發展出完善產業鏈等，令業界遇到不少困難，他們建議大灣區三地政府應加強協作，善用各地優勢互補，同時簡化行政程序，並推動三地知識產權互認。

香港話劇團行政總監梁子麒表示，內地在過去10年開始推動發展劇院，惟大灣區內的劇院未能發揮聯網作用，變相難以協調巡演檔期。梁以台灣為例，指當地的劇院之間會合作，方便劇團到不同城市巡回演出，形容若大灣區亦發展出完善產業鏈，業界屆時會有更大發展空間。

他又提到在內地巡回演出時，各地政府均會獨立審批是否准許他們演出，不但繁複、費時，而且各城市審批標準不一，故出現「能夠在廣州上演、不能在佛山上演」的情況，建議內地當局簡化行政程序，只需在其中一個城市獲得審批後，即可在大灣區各城市上演。

香港粵劇曲藝協會主席周潔冰認為，業界均認同政府過去在文化創意產業上太被動，強調有業內很多發展機會需要由政府「搭台」。周認為三地政府早年成功申請粵劇成為非文化遺產後，未有繼續延續、深化，認為當局應研究如何加強合作及溝通，善用三地資源，協助業界發展。她又批評港府解散市政局，未有專責部門負責文化事務，建議政府成立相應機構或委員會制定文化政策。