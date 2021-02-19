蕭源洩試題案上訴　高院5月20日裁決

著名中文科補習導師蕭源洩試題上訴案，今（19日）於高院續審，控方力陳以串謀公職人員行為失當罪控告實屬合適，並指擔任主考員亦要顧及公眾利益，事件亦涉及濫用職權。法官最終把案件押後至5月20日裁決，上訴人獲准繼續保釋。

控方指，如有充足理據律政司是有權改以其他控罪控告被告人，而本案所涉及的議題正是公權被濫用。雖然上訴方指案件只是涉洩密，但實際上並非如此簡單，因為涉及主考員，而他們亦應被視為公職人員，他們亦要維持考試公平公正，並維護公眾利益。控方認為他們現時是違反了此原則，而且比「監守自盜」更嚴重。

控方又指，上訴人之一的蕭源作為「補習名師」，他取得試題的目的明顯是為商業用途，故另一上訴人張國權向他披露試題明顯屬違反誠信，且屬串謀行事。

上訴人分別是43歲的蕭志勇（即蕭源）及44歲的張國權。蕭案發時是現代教育中國語文科導師，張則於佛教沈香林紀念中學任教中文科。

蕭被指2016年至2017年期間，要求與兩名擔任中學文憑試中國語文科口試主考員的大學同學，分別向他洩露試題和評分準則，以供他在Facebook發布應考策略。3人去年被裁定兩項串謀公職人員行為失當罪成，蕭源判監14個月，其餘兩人分別判監8個月。蕭、張二人之後獲准保釋外出等候上訴。