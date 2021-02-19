知悉男演員涉暴動照聘用　港台死撐無問題

香港電台(港台)一直被各界炮轟節目立場偏頗，政府官員批評港台嚴重依賴全職及兼職合約員工等，部分合約更出現私相授受的風險。亦指港台明知一名演員涉嫌干犯嚴重刑事罪行，仍覺得無不妥而向他批出合約。

商務及經濟發展局今(19日)發表檢討港台管治及管理專責小組的報告，對於港台工作人員管理方面，小組認為港台嚴重依賴全職、兼職合約及第二類服務提供者(CAT 2)。現時港台的合約員工約有400人，CAT 2則有逾1,800人，小組認為港台從未為整個部門的聘用總數及開支設上限，令人有感是「貪方便」。同時斥CAT 2氾濫到76個工種，工作類別更與節目主任職系人員重疊，形容審批合約、利益申報等行政管理鬆散，會出現利益衝突。

小組解釋指，在規矩方面要做好些，因CAT 2要具備獨特性，如演員、唱片騎師(DJ)等。但若然現時在執行上並非跟隨原意，則要研究是否需要改變目的或範圍。商經局常任秘書長梁卓文補充，港台曾向一名涉嫌干犯嚴重刑事罪行的演員批出CAT 2合約，主管是明知對方被捕及被控告，當小組詢問時，該名主管完全不覺得有何不妥。據了解，該名演員為王宗堯，其因涉嫌於2019年7月1日闖入立法會，被控進入或逗留在會議廳範圍罪，其後被加控暴動罪。