官指若意外碰撞應澄清而非逃跑　男生襲警罪成囚5周

前年萬聖節有市民發起紀念太子站831事件兩個月的活動，男學生被指在旺角一公園內推跌警員並轉身逃跑。該男生否認一項襲警罪，經審訊後今（19日）在西九龍法院被裁定罪名成立。裁判官施祖堯表示過分輕判對被告沒有得益，若律政司上訴刑期只會打亂被告的更新計劃，亦會為被告帶來更大壓力，最後判他即時入獄5星期。

19歲學生李冠霖，被控於2019年10月31日，在旺角彌敦道與荔枝角道交界的康民角內，襲擊正在執行職務的警員龍柏勤。

裁判官指，被襲警員的證供誠實可靠，他雖然見不到自己被推一刻的情況，但能感受到有人靠近他並用雙手推他，也是合理。辯方指被告當時無辜被撞而不小心觸碰到前面警員，惟裁判官認為此說並不合理，如被告無心推撞警員，應立即澄清或找人作證，而非逃離現場，故推論被告是故意對警員作出非法觸碰，裁定他襲警罪成。

辯方求情指，被告在中華廚藝學院學廚，是家中幼子，小時候患過度活躍症，導致其學業成績並不如理想，但他沒有放棄，最終找尋到廚師夢想，而他也有定期參與團契活動，又做義工幫助小朋友及少數族裔人士。裁判官聽取求情後，考慮被告有遲來的悔意，同意案發時情況混亂，被告也沒有串謀他人一同犯案，故判他一個較短刑期的即時監禁。