財會通過15億為港珠澳大橋填氹　議員憂最終埋單金額逾百億

政府工程超支繼續由市民「埋單」！獲港府年花巨額公帑補貼的港珠澳大橋，興建期間已連番超支，加上通車後使用率遠低於預期，變相要由市民「填氹」。立法會財務委員會今午（19日）以29票贊成、1票反對下，通過涉款15.147億港元的港珠澳大橋主橋追加撥款。有議員關注若項目未來再現有超支時會如何處理；亦有議員提到大橋工程仍有兩個項目遭申索逾百億港元，質疑大橋最終「埋單」金額遠較政府所講更高。

旅遊界議員姚思榮則關注當局日後會否再就是次項目追加撥款，要求當局交代會如何解決其他可能出現的額外開支。而議員鄭松泰形容今次追加撥款猶如「俾人撳住嚟攞」，又重提政府雖然表示主橋工程撥款超支已「封頂」，但關注港珠澳大橋工程的其餘部分，例如香港接線和填海及口岸設施兩部分的超支金額仍然不明朗，要求當局盡快交代相關追加撥款的資料。他又關注，兩個部分均有大量申索，要求當局交代相關資料。

運輸及房屋局陳帆回應時透露，香港接線部分所涉申索合共為48億港元，而填海及口岸設施部分的申索則為83億港元，強調當局會與顧問公司審視申索理據後才會同意金額。他又表示願意向議員提供更多資料，但指由於部分涉及商業資料，或要待完成申索程序後才能公開。

鄭追問兩個項目的總申索金額均佔整體項目開支的20%至25%，關注有關水平是否屬正常情況。當局回應難以評估比例是否合理，重申要視乎項目性質、複雜性和難度，以及承建商的申索理據和是否能夠支持其申索金額。陳帆則強調當局會按工程合約條款處理，形容「有啲申索根本連一毫子都攞唔到」，但笑指「任何日後係有所謂超支嘅話，一定會上嚟立法會向大家匯報同申請撥款」。

此外，財委會甫開會時透過舉手表決形式，通過香港國際機場多式聯運中轉客運大樓發展計劃相關的政府設施裝置工程，以及提升公共衞生檢測中心設施工程，分別涉款3.411億港元及2億港元。