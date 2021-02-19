律師會接管黃馮律師行　高院不受理合夥人司法覆核

香港律師會去年以涉嫌違反《律師帳目規則》為理由接管的黃馮律師行（下稱「黃馮」），令到大批等候進行物業交易的客戶成為苦主，黃馮其中一名合夥人伍永雄其後向律師會提出多項建議，要求透過其他方案處理事件，但都被拒絕。伍遂提出司法覆核，要求推翻律師會的接管決定和重新考慮他的方案。高院今天（19日）判伍敗訴，並下令伍支付訟費給律師會。

法官指，申請人伍永雄如果想律師會撤回接管令，他須引用《法律執業者條例》的機制，在收到通知的8天內向高院原訟庭申請要求撤回該接管令，因此拒絕批出司法覆核許可。法官表示，他明白到事件使黃馮個別客戶買賣物業交易受阻，他們想立即完成交易或取回金錢，並覺得遭律師會阻撓，但律師會也要平衡整體客戶、進行恰當調查和規管等更大的公眾利益。如果法庭接獲申請，要求解凍部分資金給該些客戶，法庭將會在這方面提供協助。

黃馮一名前文員涉嫌於2019年使用空頭支票盜取客戶約610萬港元，律師會於2020年6月調查「黃馮」的帳目，懷疑共約2,308萬港元的客戶款項被虧空，並於2020年11月指黃馮涉嫌違反《律師帳目規則》，要「黃馮」補回款項並呈交報告解釋。

黃馮其後向律師會解釋，事件只是公司電腦系統出錯和員工手民之誤，否認有虧空客戶款項，其後已將款項補回。惟律師會於2020年12月決定接管黃馮。伍曾向律師會解釋，該前文員盜款事件與上述的2,308萬港元缺款無關，受影響客戶亦已獲賠償，並作出多項建議，以免黃馮被接管，惟均被拒絕。