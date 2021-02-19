男子上載穿警服淫照還押候判　稱迷戀警察為跟同好分享

43歲「警癡」過去多年屢次因冒警及偷警察制服被判罰，他去年又在社交平台Twitter開設以「西裝」及「制服」為主題的專頁，上載大量淫褻及不雅的照片和影片，當中包括穿着疑似警察制服的男子口交的相片。他去年10月被捕，警誡下承認有關警察制服是從網上購買得來，今(19日)午在東區法院承認一項發布淫褻物品罪。主任裁判官錢禮明言很可能判處判監，但決定先索閱被告的背景報告，將他還押至3月5日到觀塘法院判刑。

被告嚴滶鋒(原名嚴柏皓)報稱無業，控罪指他於2020年6月23日與10月30日之間，在香港在社交平台Twitter發布淫褻物品，即11段影片及64張相片。

庭上透露，被告過往有3次案底，全部與被告迷戀警察有關。據報道，被告5歲時迷路，獲警員協助後便開始鍾情警察事物。1998年他因闖入中央警署偷警察制服而案底，被判社會服務令；2007年他再冒警混入警隊結業禮，被判罰款；2013年他又趁任高級督察的男室友返內地受訓時，偷去對方警察委任證，持證闖入警察學院窺看警員受訓，被裁定盜竊、冒警和企圖入屋犯法罪成，判囚19個月。

被告聘用的資深大律師求情時表示，被告擁有大學學歷，現在一間非牟利機構工作；涉案的Twitter帳戶並非公開，只有註冊會員才可登入觀看，而版面亦設有警示提醒瀏覽者會看到敏感內容。當中部分相片及影片為被告與友人自拍，被告將之上載到互聯網，只為與有共同興趣者分享，而非出於金錢利益。被告亦自撰求情信，表明深感悔意及為事件致歉，冀法庭輕判。