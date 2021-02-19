9人被指參與黃大仙非法集結　最終全部脫罪

前年10月1日黃大仙的示威活動很快演變成衝突，警方事後控告9名男女參與非法集結罪，當中僅1人表證成立，該名任職女護士的被告，今日（19日）亦獲判罪名不成立。主審的西九龍法院裁判官黃士翔指，根本沒有足夠證據證明各被告有參與控罪所指的非法集結。

案中本來有7男2女的被告，依次為高子晉、甄健輝、許忻陽、李咏梅、羅妙霏、林坤煒、鍾孝庭及兩名只有15及14歳的少年，他們同被控於2019年10月1日，在黃大仙鳳德道及盈鳳里，與其他不知名人士參與非法集結。當中只有針對30歲任職私家護士的女被告李咏梅的案情表證成立。

裁判官首先解釋8名被告表證不成立的原因，指根據閉路電視片段，有一批曾參與涉案非法集結的人士跑進一小徑，11秒後有另一批人從小徑跑出時被拘捕。裁判官認為，沒有足夠證據證明被拘捕的人就是早前跑進小徑的人，而且黃大仙當日有其他集結，即使他們被搜出美國國旗等物品，也不能證明他們一定有參與控罪所指的非法集結。

至於本案女被告被拘捕的地點雖不在小徑外，而是在鳳德道外小巴站被截停，但因他當時與一女警交談，而該女警並沒有出庭作證，故法庭亦不能排除女被告也是從小徑跑出那批人其中之一，故裁定她罪名不成立。

其中兩名被告向法庭申請訟費，惟裁判官拒絕，認為他們當日穿着黑衫黑褲並帶備工具等行為是自招嫌疑。