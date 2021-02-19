倉務員集會後持磚被捕　法庭未能肯定有傷人企圖判無罪

去年1月19日的中環遮打花園「天下制裁」集會演變成警民衝突，當日一名青年在終審法院外手持磚頭，警員擔心會受襲將他拘捕。青年否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，辯稱當日他離開集會現場之際，險被地上磚頭絆倒，遂拾起磚頭放在到終院的窗戶石壆以免影響他人。他今日(18日)在東區法院獲判罪名不成立，但裁判官鄧少雄認為他戴着手套手持磚頭走近警員，行為難免令人生疑，拒絕讓他取回訟費。

報稱倉務員的25歲被告黃偉傑，被控於2020年1月19日，在中環遮打道近中環港鐵站J出口的公眾地方，管有一塊長6吋的磚頭意圖傷人。裁判官表示，被告辯稱為免途人被磚頭絆倒才拾起磚頭，說法相當可疑，因按常理，他大可將磚頭踢到路邊，根本毋須大費周章將磚頭放到終審法院的牆壁之上。但因他的庭上證供與現場片段及警員證人之部分證供脗合，法庭不能完全否定他的說法可能屬真。

裁判官又指，當時警員身穿防暴裝，被告無可能不知對方的警員身份，但他遇見警員時全無反應，既無舉手做出掟磚動作，也無轉身逃跑或把磚掉低，他亦明知現場閉路電視的鏡頭位置，故法庭不能作出唯一合理無可抗拒之推論，肯定被告必然有持磚傷人之意圖，故裁定他罪名不成立。