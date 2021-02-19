童軍領袖藏萬用刀　法庭接納受社會氛圍影響判社服令

18歲童軍領袖於2019年11月11日「三罷」當天在鰂魚涌被搜出萬用刀，他早前經審訊後被裁定管有工具意圖作非法用途使用罪成，今日(19日)在東區法院被判240小時社會服務令。裁判官張志偉接納被告受社會氛圍影響犯案，案件只是個別事件，即使報告其中一個建議是判被告入更生中心，但法庭最終決定判被告接受社服令。

18歲報稱學生的被告周銘鴻，被控於2019年11月11日在太古康怡廣場北座外，管有一把可摺萬用刀。被告早前審訊時辯稱，涉案萬用刀與他在學校的童軍活動有關，他見到警員逃跑，是因為當天西灣河發生警員開槍射傷學生的事件，當時的社會環境令他害怕警察，但其辯解未獲法庭接納，裁判官於3星期前裁定他罪成及將他收押，案件今日判刑。

辯方今日求情指，被告正修讀電影相關的高級文憑課程，冀法庭輕判，讓他繼續學業完成電影製作的夢想；辯方又呈上由前電視節目主持人李有毅的求情信，力陳被告勤奮及有親和力。

同案另一名16歲嚴姓男被告，原亦被控一項管有工具意圖作非法用途使用罪，指他管有3包塑膠索帶及一把螺旋鉗。但法庭認為警方無論在認人、拘留以至交收證物的過程都有出錯，故判嚴無罪。