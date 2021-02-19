政Whats噏：大學撥款再上財會　議員憂校園再淪為暴動基地　

2019年反修例風波期間，示威者先後佔據多間大學，並成功癱瘓校園附近主要幹道交通。政府當時決定撤回香港大學及香港中文大學共兩項醫療教學設施項目撥款建議，其後重新交上立法會審議。在今午（19日）舉行的財務委員會會議上，多名議員繼續關注中大的保安問題，又擔心未來會再次成為「暴動基地」，會令未來進駐的國家級實驗室設施受到破壞，要求加強保安及教授學生守法。

議員周浩鼎指，有國家級實驗室計劃進駐中大的擬建大樓內，形容香港和中大獲得國家信任是一件好事，故不能辜負內地信任，擔心中大未來會再次成為「暴動基地」，會令相關設施受到破壞。另一議員葛珮帆表示，擬建大樓中許多實驗室設施均屬香港所需，但問題是位置設於中大，許多市民擔心該大樓會再次淪為兵工廠、武器庫，要求校方交代如何確保有關設施不會被破壞。她又提到許多香港大學生滿口粗口，關注中大如何教授學生守法意識，以及最新推出的國家安全教育。

中大管理層回應時形容前年發生的事是慘痛教訓，強調已吸取了許多經驗，現時已聘請保安顧問，並在校園四周、敏感地點及實驗室，以及「二號橋」加強保安；又指與執法機構有緊密聯繫，當有違法事件發生時會第一時間反應，但重申由於中大的地理所限，加上要合乎地契要求，故在保安上有難度。中大又透露，校園在反修例事件期間被破壞，校方用了5000萬港元進行維修，當中7成涉及校巴，另外3成則有關實驗室等其他地方。

至於國家安全教育方面，中大指會配合大學教育資助委員會及教育局的要求，又提到已成立由7人組成的多元共融部門，加強學生的多元共融教育。