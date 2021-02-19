專家指60歲以上長者適合打科興疫苗　過敏及孕婦不宜接種

首批100萬劑科興新冠疫苗於今日(19日)下午約5時半，由北京空運抵港。衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會表示，審視科興疫苗首兩期數據後，認為60歲以上長者群組適合接種科興疫苗，防護中心稍後將公布詳細資料。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，專家花了超過4小時的討論深入審視相關疫苗，結論是可以在60歲以上人士注射，因為在審視1、2期的數據後，在60歲以上群組是安全，以及可誘發免疫力，而第三期臨床研究大約400多名長者參與，由於參與人數不多，未達到統計學上的意義，從而作出研究及得出結論，但根據第一及二期的臨床數據，相關疫苗對長者的保護率均有效，保護率約50%。

他提到，新冠疫苗會注射兩次，兩針相距28天，若遲了打第二劑的話便應盡快補打，而有嚴重過敏者都不建議打，如果有高血壓的長者，應控制血壓後才能注射，孕婦亦不能注射疫苗。他又指，預防新冠病毒成功與否，關鍵在於市民注射疫苗速度，以盡快提高免疫力覆蓋率，若成功的話其他的社會活動都能恢復。

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌表示，打疫苗是中長線的策略，短期內未必可以供應充足，因此社交距離措施仍須維持一段時間。他又指，以色列有大量國民已接種疫苗，新確診個案數目急跌，認為是一個很好的例子，呼籲本港市民接種疫苗。