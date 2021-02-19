食環鎖熟食中心防煙門　集中登記安心出行　涉違消防條例

政府放寬食肆堂食至晚上10時，但顧客須掃描「安心出行」二維碼或留低個人資料。據了解，大埔墟街市及熟食中心有走火通道的防煙門被食環署以鐵鏈鎖上，令市民須經指定出入口掃描登記，此舉疑違反《消防條例》，發生火警時或會阻礙逃生。東網正向食環署及消防處查詢。

有關熟食中心位於大埔墟街市2樓，市民除正門外，可從熟食中心的載貨電梯大堂出入，熟食中心內另有走火樓梯往地面，但載貨電梯大堂的防煙門目前被食環署鎖上，而兩道出入熟食中心的防煙門，其中一道被食環署以鐵鏈鎖上，再以膠帶圍封，另一道門則有職員為進出市民登記及量度體溫。

熟食中心後方另一道可通往平台的鐵門，以及中心內另一道玻璃門亦被食環署封上，市民須由其他出入口進出平台。

根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人如容許物件阻塞處所內的逃生途徑，或將逃生途徑以任何鎖或其他器件關牢，以致在火警或其他災難一旦發生時，不能在毋須使用鑰匙的情況下隨時方便開啟，或實質上增加逃生困難，即屬犯罪。首次定罪可被判罰款10萬元；重犯則每次定罪可罰款20萬元及監禁1年。