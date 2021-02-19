政Whats噏：運程預測多位議員牛年無運行　葉劉鄧家彪最黑仔

有術數師為政界預測牛年運程，當中以葉劉淑儀同鄧家彪最運滯。

踏入牛年，香港術數家協會術數師楊子東預測本港多位政界人物嘅運程都麻麻，當中有幾位議員都唔好得去邊，被批算嚟緊一年會好唔掂，包括議員葉劉淑儀(葉劉)、陳克勤(克勤)及陳恒鑌(Ben)等人，其中葉劉更係咁多位之中最差，全年可以話唔合格，得四十五分咋！

楊師傅話，葉劉忌土忌金，但今年辛丑年，辛代表金、丑代表土，係大不吉。首先上半年會忐忑不安，秋天又將會有好多事發生，相當不利，九月更係最差，講咩都開口夾著脷，做咩都唔成功咁話，至十月十一月就因為行唔到水木運，繼而平平無奇，十二月更係當黑到極！所以全年都唔掂，無運行咁話。

其實葉劉被批「運滯」已非首次，六年前佢喺車公廟被麒麟撞飛，當時就有堪輿學家指出，一般人若拜神時仆親即「全年黑過鬼」，遭麒麟撞意味佢會遇到好多阻滯同麻煩，宜小心說話及是非口舌，應低調行事、勿鋒芒太露。不過作為基督徒嘅葉劉就回應話自己唔信邪。依家睇返轉頭，當時堪輿學嘅批算有幾靈驗，實屬見仁見智，不過葉劉畀一眾「花生友」瘋狂抽水，似乎就中咗「是非口舌」呢個預測啦。

另一議員陳克勤同樣忌土忌金，即係同葉劉同命運呀，注定無運行，師傅話佢今年平淡得嚟會吃虧，仲話過勞會病，去到年尾仲會有唔少麻煩事，總之全年都唔好喎，仲要無咩政績交代，完全唔合格！

至於佢黨友陳恒鑌都一樣，反覆得嚟唔係好好運，師傅仲預計Ben農曆七月會犯小人，講多錯多，如果處理唔好，一個唔小心就會犯官非，去到年尾則大不利，水旺木漂，自己揸唔定主意，同時壓力又好大，愈忙愈做錯嘢，壓力大就更加容易做錯。

此外，師傅仲特別幫工聯會前立法會議員鄧家彪批算下，話佢一定會有事，做嘢唔順利之餘，健康亦會出現問題，仲提醒話嚟緊會不停出現人事鬥爭，甚至負面消息，好易開口夾着脷。唔單止係咁，仲可能會輸錢，勸喻佢唔好炒股票，會咩都無晒！聽落真係好大件事，大家要小心為妙啦，相信處理得好就應該相安無事，處理得唔好就真係神仙都救唔到喇！