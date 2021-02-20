葵涌工廈派對房間無牌賣酒兼犯禁　警拘負責人票控12客

警方青衣分區雜項調查隊，根據線報及經深入調查後，昨日(19日)晚上約8時聯同多個部門採取聯合行動，突擊搜查葵涌葵豐街一幢工業大廈，並發現一間以水煙為主題的派對房間違反防疫規例經營。行動中，一名姓江(22歲)男負責人涉嫌無牌售賣酒類飲品及違反《預防及控制疾病（業務及處所）規例》（第599F章）被捕，他已被扣留調查。

房間內合共6男6女顧客(18至21歲)，則涉嫌在沒有領有酒牌的處所飲酒及違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

警方提醒市民，根據香港法例第109章《應課稅品條例》第17（3B）條及第109B章《應課稅品（酒類）規例》第25A條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕；一經定罪，最高可被罰款港幣100萬元及監禁2年。

此外，根據香港法例第109章《應課稅品條例》及第109B章《應課稅品（酒類）規例》第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2,000港元。

參與是次行動的政府部門呼籲市民顧己及人，嚴格遵守相關法例，減少社交接觸，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。