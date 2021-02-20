海關去年控74宗商品說明條例案件　較前年升23%

經修訂的《商品說明條例》自2013年實施至今年1月底，海關已錄得509宗成功檢控有關商戶的個案，案件種類非常廣泛，由冒牌的商品及食品、標示虛假產地或來源地的產品、附有虛假證書的古錢幣，甚至可影響市民性命安全的違規防疫物資如口罩及消毒酒精等，皆是海關的執法範圍。海關去年接獲142宗《商品說明條例》個案，較前年的148宗微跌；而成功檢控的個案有上升，由前年的60宗，增加至去年的74宗，上升約23%。

商品說明調查科總貿易管制主任佘慧嫺表示，海關十分重視對於其他商品的監察，她舉例，海關於2018年12月接獲了1宗涉及古錢幣舉報，指一名市民在網上拍賣行以逾4,000港元購買了一個古錢幣，但懷疑其商品說明與實際不符，海關經調查後，證實該古錢幣的認證為虛構的，並檢控了售賣該錢幣予拍賣行的錢幣商人。該商人後來被法庭定罪，判監3個月，緩刑一年，而拍賣行及其2名董事亦被罰款共2萬港元。該商人及拍賣行另須賠償合共5,060港元予受害人。

佘又舉例指，去年1月曾有市民向海關舉報，指看到市面上有口罩包裝上的生產日期標示在「未來」，明顯與實際生產日期不符，她與同事用了數個月時間搜集相關的證據，諮詢律政司意見後終作出檢控。

她指，去年本港的防疫物資一度短缺，有不法商人伺機把有問題的商品，魚目混珠推出市場，有見及此，海關展開「守護者行動」，確保該些防疫產品符合本港法例要求。海關共發現39宗個案並拘捕90人，其中25宗涉違反《商品說明條例》、14宗涉違反《消費品安全條例》，行動中檢獲一批有問題商品，包括656萬個外科口罩、317枝消毒酒精，以及23枝生理鹽水。