科委會稱60歲或以上接種科興疫苗安全有效　惟短期未達群體保護

衞生署衞生防護中心（中心）轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會（聯合科學委員會）昨日(29日)就在本港使用科興控股（香港）有限公司（科興）的新冠疫苗發表暫擬共識建議。

2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會（顧問專家委員會）早前向食物及衞生局局長建議，認為在現時疫情情況下，認可使用科興新冠疫苗預防2019冠狀病毒病的效益高於風險。顧問專家委員會建議，中心轄下的聯合科學委員會應就科興新冠疫苗是否適用於60歲或以上人士作出建議。

聯合科學委員會昨日聯同行政長官專家顧問團進行會議，就在本港使用科興新冠疫苗向政府作出暫擬共識建議。至今，科興新冠疫苗的第三期臨床測試並無在同儕評審的學術期刊刊登。聯合科學委員會與行政長官專家顧問團根據科興呈交予顧問專家委員會的資料，審視了現有的資料和數據。

有關的暫擬共識建議將會因應疫苗第三期臨床測試的安全及效能新增數據、國際科學進展和本港緊急使用許可的情況予以更新。

就科興新冠疫苗用於60歲或以上人士方面，聯合科學委員會和行政長官專家顧問團認為60歲或以上人士接種科興新冠疫苗的效益一般而言高於不接種任何疫苗的風險。

此外，聯席會議亦討論了疫苗接種對非藥物干預措施的影響。聯席會議認為在現階段的疫苗接種計劃下，接種新冠疫苗對有效預防病毒傳播的證據有限，且疫苗供應方面亦有限制。在短期內未能達到群體保護。

聯席會議同意疫苗接種只是2019冠狀病毒病的整體公共衞生應對措施的其中一項工具。進行疫苗接種並採取非藥物干預措施，能對抗疫產生最大的效果。當局需要繼續採取非藥物干預的公共衞生策略，包括保持社交距離、維持良好手部衞生和在公眾地方配戴口罩，以減低傳播風險。

無論有否接種新冠疫苗，所有人士均應繼續採取非藥物干預措施。對非藥物干預措施的任何改變，均應小心審視。疫苗供應的延誤或接種率不足意味需延長非藥物干預措施。