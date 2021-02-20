停牌毒女駕車遇查逃捕被截　快速口腔液測試首宗呈陽性

警方新界南交通部執行及管制組特遣隊，今日(20日)凌晨2時許，在荃灣路往屯門方向近晉昇工業大廈對開進行反酒駕、毒駕及藥駕行動，期間車牌識別系統偵測到一輛私家車車主疑停牌期間駕駛，警員遂示意司機停車受查；詎料私家車未有停下，反而加速逃走，沿荃灣路駛落大涌道迴旋處，繼而反方向駛上荃灣路九龍方向。警車窮追約2公里，追至荃灣德士古道120號對開將其截停。

警員隨即搜查私家車，檢獲5包懷疑氯胺酮(K仔)、26包霹靂可卡因及38粒「五仔」(硝甲西泮)，女司機身上亦被搜出小量毒品，警犬其後奉召協助詳細搜查。與此同時，為打擊藥物駕駛案件，警方前日(18日)宣布，根據《道路交通條例》第39T(2)條，已獲授權警務人員可使用「DrugWipe®️6S」為快速口腔液測試儀器，作為其中一項初步藥物測試，以檢測口腔內是否含有指明毒品，包括海洛英、氯胺酮(K仔)、搖頭丸、大麻、可卡因及冰毒，整個檢測過程只需約8至10分鐘即可完成，較傳統方式更有效率及便捷。

該女司機接受同一項快速口腔液測試，證實呈陽性，涉嫌4宗罪被捕，包括「停牌期間駕駛」、「駕駛時無第三者保險」「販毒」及「藥駕」。消息指她報稱Uber女司機，及後表示不適，需由救護車送院治理。

警方昨晚(19日)約9時，在沙田大圍車公廟路近名城設置路障查車，期間2名男子駕乘私家車駛至，警員在男司機的腰包搜出懷疑大麻煙，繼而首次以「DrugWipe®️6S」快速口腔液測試儀器，以檢測該司機口腔內是否含有指明毒品，經檢測證實呈陰性。