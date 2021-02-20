升降機免觸式按鈕　菌量超廁板249倍

疫情肆虐下，不少升降機或扶手電梯均加裝防疫裝置，升降機內設免觸式按鈕，扶手電梯加設紫外光殺菌裝置。惟東網記者日前於政府場地、公共交通工具及商場，隨機抽取樣本，交予專家檢測含菌量，發現加裝防疫裝置的竟較沒有安裝的高出逾10倍，最高含菌量更較家用廁板高出249倍，且全部樣本含大腸桿菌。

大埔綜合大樓內有升降機試裝紅外線按鈕系統，透過紅外線，使用者毋須接觸按鈕；部分港鐵站內升降機亦有類似裝置，其中西營盤站有出口已安裝；荃灣政府合署的升降機採用二維碼系統，市民下載或用手機拍下樓層二維碼圖像備用，在乘搭時以升降機內的掃描器掃描，即可選擇樓層。此外，荃灣及銅鑼灣有商場的扶手電梯則安裝紫外光消毒裝置。

東網記者早前到各區場所，抽取兩部分別有安裝防疫裝置及沒有安裝的升降機按鈕及扶手電梯膠帶表面樣本，交由專家進行細菌測試。化驗結果顯示，有安裝防疫裝置的樣本含菌量較沒有安裝的還高，每個有安裝防疫裝置的樣本含菌量幾乎「爆表」，每毫升細菌菌落數目（CFU/ml）皆超過30萬個，較一般家用廁板的1,200個CFU，高出249倍；而且全部樣本均含有大腸桿菌。而荃灣一商場內的扶手電梯膠帶表面含菌量甚高，不論有沒有安裝防疫裝置，含菌量均超過30萬個CFU。

北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院研究助理梁浩文博士分析，有安裝紫外光消毒裝置的扶手電梯含菌量高，源於裝置清潔的範圍小、時間短，而且清潔物料及次數等亦不清楚；至於按鈕含菌量高則因細菌會透過空氣沾上按鈕，市民慣性接觸按鈕亦容易令按鈕沾上細菌。

議員柯創盛指處所升降機及扶手電梯安裝防疫裝置，會令人對裝置有合理期望，認為可以消毒及防疫，但若裝置效果未如理想，政府及相關負責人應立即檢討及處理，不能視而不見。

港鐵回覆指一直有安排清潔工人定時清潔。機電工程署則指，現有20個政府場地的部分升降機正測試不同款式的免觸式按鈕技術，結果顯示均可透過減低因接觸按鈕而受到病毒感染的風險。

生產力促進局指已在各區安裝約60套傳感器，維修保養服務由製造商負責。荃灣有關商場回應，會繼續督促供應商加強各裝置的檢查及保養，確保成效。銅鑼灣有關商場則指，有關內置電梯扶手的紫外線消毒機已獲各方認證。