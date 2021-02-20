屯門工廈無牌樓上吧遭掃蕩 警檢武器拘尼籍負責人及14客

屯門警區根據線報及深入調查後，今日（20日）凌晨零時突擊搜查屯門新平街一幢工業大廈，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，拘捕一名24歲尼泊爾男負責人，涉嫌「藏有攻擊性武器」、「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）條例》（第599F章）。

另外，10名本地男子及4名本地女子(15至39歲)，則涉嫌「在沒有領取酒牌的處所飲酒」被捕，他們同時涉嫌違反《預防及控制疾病 (禁止群組聚集) 規例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。人員檢獲1支伸縮棍、1把17吋長西瓜刀、343罐啤酒、42瓶酒精飲品及大量影音器材。所有被捕男女已被扣留調查。

根據香港法例第109章《應課稅品條例》第17（3B）條及第109B章《應課稅品（酒類）規例》第25A條，處所負責人須領有有效酒牌，才可售賣及提供任何酒類給顧客在場所飲用，否則可被警方拘捕，一經定罪，最高可被罰款港幣100萬元及監禁2年。

另根據香港法例第109章《應課稅品條例》及第109B章《應課稅品（酒類）規例》第32條，於無領取有效酒牌牌照地方飲用酒類飲品，最高可被罰款港幣2000元。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

有學者曾狠批樓上吧藏污納垢，認為其地方隱蔽又屢涉毒品交易，走火警時亦非常困難，容易發生意外，直指「一間都嫌多」，政府應考慮取消向樓上酒吧發牌。在疫情下違反酒吧禁令而有判刑的案件，應具標誌性，但僅判囚7日，判刑明顯過輕。因根據最新酒吧禁令，違例者最高可被罰款50,000港元及監禁6個月，反觀之前的首宗定罪案例相距甚遠，未能發揮阻嚇作用。

另有酒牌局前成員表示，部分無牌酒吧有黑幫操控，令場地變成罪惡溫床，經常出現交易違禁品，向未成年人士賣酒等情況，亦可能影響大廈走火通道安全，敦促政府應從根源打擊無牌酒吧。酒牌局應取消向樓上酒吧發牌，同時警方亦要嚴加巡查，取締問題酒吧。