港台違規嚴重必須整頓　邱騰華冀正本歸源按約章辦事

香港電台屢次被裁定違反廣播機構節目守則，專責小組昨(19日)公布的檢討報告羅列至少7宗罪。商務及經濟發展局局長邱騰華今早(20日)在電台節目表示，過去2年港台節目的確出現嚴重違規個案，在收到投訴後亦被通訊局裁定成立，故有必要作出處理，希望港台可以返回《香港電台約章》的規定，按守則辦事。

對於政府昨於報告公布前一刻，才宣布原於今年8月才約滿的廣播處長梁家榮，已與政府商討並同意提前解約，並由民政事務局副秘書長李百全空降接任。邱表示，梁家榮提早離任是按照合約條款處理，認為不應單單因接任人的背景，而斷定能否履行職責。被問到如何評價梁家榮過去5年的工作表現，邱未有直接回應，僅稱作為部門首長，履行港台約章下所有責任是責無旁貸。他希望新任處長及每位港台員工都能以港台約章為藍本，正本歸源、面對挑戰。

出席同一節目的商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文指，梁家榮提早完約是基於雙方同意，至於討論是由哪方首先提出，則涉及細節及合約安排，強調是基於公務員管理的程序及機制。梁表示，明白在新聞採訪上難以事事由總編輯決定，但都要有更詳細的指引，列明如何處理較棘手的情況，他認為現時對港台人員的指引未能夠與時並進，不同節目敏感程度亦可能不同，稍後會與港台商討，甚麼情況下可以較多尋求上級意見。