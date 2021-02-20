接種新冠疫苗後仍會受感染　許樹昌：可減輕病情

科興新冠疫苗在未有足夠的第3期長者臨床數據，港府便急就章敲定相關疫苗可作緊急使用，首100萬劑疫苗昨午(19日)抵港，屬優先群組的長者或成疫苗計劃下的「白老鼠」。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(20日)在電台節目承認，接種疫苗主要是減低有徵狀的風險，並非能防止感染新冠肺炎，而接種後的抗體可維持多久亦暫時未知，但強調打針後的病情會相對輕微，也可減少併發症，社區感染亦會下降。

他又指，科興疫苗目前對部分接種人士數據不足，建議懷孕、餵母乳的母親，有吉巴氏症等嚴重疾病人士暫時不接種科興疫苗，可考慮接種BioNTech疫苗。

政府疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝表示，60歲以上人士接種科興疫苗後，始終是好處大於壞處，而藥廠第3期臨床測試數據顯示不論輕微或嚴重個案，疫苗保護率都有約50.7%，而針對最嚴重個案的保護率更達近100%。

曾指出，市民不宜單純簡單比較不同疫苗的保護率數值，指不同藥廠的測試對象並非同一群人，因此數值只可作參考，不應該「睇得好實」，而長期病患者只要將病情控制得穩定就可以接種。但被問到他會否接種科興疫苗，曾指會視乎疫苗接種中心的方便程度，決定接種哪款疫苗。

衞生防護中心總監林文健表示，全球目前疫苗供應緊張，有不同技術的疫苗到港，可以確保供應足夠，期望疫苗接種能夠成為疫情的轉捩點，令社會產生群體免疫，呼籲市民踴躍接種。