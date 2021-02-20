配合東鐵線過海段接軌工程　旺角東至紅磡站明日暫停服務

為配合港鐵東鐵線過海段接駁路軌工程，旺角東至紅磡站的列車服務繼上月10日全日暫停後，港鐵將於明日(21日)進行第二次全日暫停列車服務。

港鐵為配合以上接駁工程，將於今年每月其中1個周日、合共10個工作天，暫停來往旺角東至紅磡站服務。運輸署表示，屆時東鐵線將以旺角東為終點站，乘客可於九龍塘站轉搭其他路線列車，或於九龍塘站轉乘免費接駁巴士來往紅磡站。

該署又指，農曆新年假期過後，部分社交距離措施逐步放寬，學校亦增加面授課堂時間，已安排專營巴士公司逐步恢復繁忙時段的正常班次，呼籲市民在周日及周一，預留充裕行程時間及留意交通消息。而該署亦會與港鐵密切監察乘客情況，於有需要時調整班次，疏導人潮。

此外，九巴因應上述安排，預料來往新界東及市區的客流量或上升，將監察相關7條直接路線如673、307、170等的使用情況，作出適時的車務調動以應付需求。九巴又建議來往港島東/南及新界東的乘客，可乘搭102、112、118及171線，於彌敦道/加士居道轉乘各新界路線。