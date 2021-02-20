政Whats噏：政府網站用黃黑標誌欠政治觸覺　議員鬧爆先肯改

政府網站「投考政府工」主要針對年輕人，向佢哋簡介唔同嘅政府工職位。估唔到連標誌都好貼切年輕人嘅「口味」，事關多年嚟沿用黃、黑色設計。議員郭偉強睇唔過眼，向公務員事務局局長聶德權反映問題，而政府果然「踢一踢、郁一郁」，終於改變標誌顏色，簡直係遲來的「撥亂反正」。

有關網站由效率促進辦公室設計，睇返其Facebook網頁，由2015年起已經沿用黃、黑色設計，即使經歷違法佔領行動(佔中)同反修例風波，政府都無動於衷，始終企硬用呢個設計喎。立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席郭偉強，早幾日喺會議上特別提到，有關標誌會令人產生不必要聯想，促請局方跟進。而聶德權就話會向有關部門反映意見。

政府卒之喺尋日(19日)將標誌轉為橙、紫色，郭偉強就認為政府上上下下嘅公務員團隊，欠奉政治敏感度同意識，佢話明白好多政府工夫都係外判，但監察都過於鬆散，認為隨着社會氣氛轉變，政府應該醒水、加強把關。而網民都未收貨，留言話有關網頁係咪應該改晒過往貼文上嘅標誌呢。