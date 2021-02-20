違泊嚴重去年發逾1.1萬張「牛肉乾」　較前年飆1.3倍

本港交通擠塞問題愈趨日常，近年更有惡化，去年警務處流動攝錄隊在全港各區共發出11,459張定額罰款告票，較前年的5,083張增近1.3倍。警方今日(20日)亦在全港進行跨總區流動攝錄隊交通執法行動，加強打擊車輛違泊。

將軍澳警區行動主任卓月精表示，今天警方採用非截停模式進行執法，即警方會對有關違法車輛進行錄影搜證，其後再由相關交通總區的交通調查組進行後續處理工作，並於稍後時間發出告票予車主或違法司機。她認為該方法可以減少前線警員與司機發生摩擦的機會，並可增加取證的準確性。

問及流動攝錄隊，與近期所推的電子告票(俗稱「電子牛肉乾」)在功能上的分別，她解釋指，流動攝錄隊所針對的是「生車」，即車內有司機的違泊車輛，而電子告票針對的是「死車」，即車內無乘客的違泊車輛。

卓續指，警務處自2019年第二季度已全面採用流動攝錄隊打擊交通違例事項。在執法時，總區交通單位會集中對較複雜的行車違例事項進行執法，例如黃色方格路口，而區交通隊則通常會集中處理區內小路上造成阻塞的違例事項，如限制區違例事項，或未經授權而在巴士站、的士站或公共小巴站停車。