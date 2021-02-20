政黨擬兩會提22項建議　倡已打疫苗港人往內地免檢疫

新冠肺炎疫情持續，有政黨就下月於北京召開的兩會提出22項推動兩地合作與國家發展的建議及提案，包括希望中央豁免接種疫苗的香港居民隔離檢疫，早日恢復正常跨境往來、發展三地中藥共同市場、便利港人在內地的支付方式、加強港人對國情的認識等。

民建聯共提出22項建議及提案，其中4項重點建議分別為豁免接種疫苗的香港居民隔離檢疫，以便早日恢復正常跨境往來；豁免港人因疫情滯留造成額外的個人所得稅負擔，並放寬計算方法；將香港確定為中國數字貨幣的境外試點；實踐「少捕慎訴」理念，以及加強對民營企業的有效司法保護。該黨主席李慧琼會代為提出。

在恢復兩地往來方面，李請求中央向香港提供更多疫苗，務求在短時間內令更多港人接種，以及允許有需要的香港市民到深圳接種國產疫苗。她指兩地跨境往來長期受阻，建議容許已接種疫苗，並經醫療單位證明有抗體的人士，前往內地時只需接受病毒檢測，就可豁免隔離檢疫並取得內地健康碼。

對於發展中藥推動文化及創意方面，該黨建議打造大灣區中藥共同市場及中藥醫療康健中心，並允許香港中醫師在內地執業；以稅務、政策及土地優惠，協助企業發展富有文化底蘊的旅遊景區及度假區。此外，多項建議亦涵蓋建立跨境快速支付系統及加強港人對國情的認識等。