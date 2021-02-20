7鄉郊項目獲批4000萬元資助　復育荔枝窩推廣漁塘保育

鄉郊保育資助計劃秘書處今(20日)表示，資助計劃最新一輪申請共批出7個項目，涉約4000萬港元；項目包括保育元朗拉姆薩爾濕地的魚塘生態價值等。資助計劃亦將推出優化措施如增加資助額，吸引更多團體和多元方式參與保育本地偏遠鄉郊。至於下一輪申請的詳情將於下周五(26日)於資助計劃網頁公布。

此輪申請批出的項目包括保育拉姆薩爾濕地的魚塘生態價值、推廣魚塘保育文化、優化蝴蝶的生境、策劃包含古老教堂及鄉村文化的步行遠足徑、探討前往偏遠鄉郊地區的水上交通的可行性、研究客家村落的傳統建築與地貌，以及研究荔枝窩等村落的復育評估及導則。資助計劃的所有申請均由鄉郊保育諮詢委員會審視及考慮，委員會相信上述項目有助加強高生態價值地點的保育管理工作、活化村落，及促進生態旅遊。

為鼓勵偏遠鄉郊地區進行更多不同的保育及活化項目，環保署指諮詢委員會意見後，將推出優化資助計劃的措施，包括將每年的申請審批次數按需要增加至3輪，並將指定類別的項目資助上限由200萬港元增加至300萬港元。該署認為優化措施可增加計劃的靈活性，有助吸引申請機構推展多元創新的保育項目，同時創造更多就業機會。